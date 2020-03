Bernard Hinault mener ikke, at det giver mening at afholde Tour de France, hvis der er den mindste risiko for sprittespredning af coronavirus. Han mener ikke, at man skal tøve med en aflysning. (Arkivfoto)

Fransk cykelikon: Aflys Touren hvis det redder liv

Bernard Hinault mener ikke, at ASO skal tøve med Tour-aflysning, hvis der er risiko for smittespredning.

Det franske cykelløb Tour de France bør aflyses, hvis det kan hindre spredning af coronavirus.

Det mener det franske cykelikon Bernard Hinault og nævner, at arrangøren, ASO, ikke skal tøve med en aflysning.

- Tour de France er en fantastisk fest, men liv er endnu vigtigere. Vi taler om, at folk risikerer at dø.

- I sådan en situation er vi ærlig talt ligeglade med cykling, siger Hinault ifølge cyclingnews.com i et interview med avisen Le Parisien.

I sin aktive karriere vandt den i dag 65-årige Hinault det franske etapeløb fem gange.

Der er fortsat mere end tre måneder til, at Tour-starten går i Nice 27. juni, så der er muligt at se tiden an.

- Hvis der er behov for at aflyse Touren, så skal vi ikke tøve. Vi er oppe mod en sygdom, og det er langt mere alvorligt, siger han.

Bernard Hinault betegner kampen mod coronavirus som en krig.

- Vi har ærlig talt ikke råd til at sige, at Touren skal køres for enhver pris. Beslutningen er ikke op til mig.

- Der er fortsat tid at køre på, men vi bør spørge os selv, om det giver mening at lade folk stimle sammen langs vejene, hvis der fortsat er en risiko.

- Titusinder af tilskuere står på vejene hver dag, siger han.

Selv om Hinault ikke mener, at ASO skal tøve med en aflysning af Touren, så mener cykelikonet, at beslutningen kan trækkes til begyndelsen af juni.

- Begyndelsen af juni er det maksimale (man kan trække den, red.). Touren er en stor maskine, hvor der er brug for politi og hoteller. Helt ærligt så bør man ikke tøve, siger han.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har i øjeblikket suspenderet alle cykelløb frem til 3. april. Flere forårsløb er enten aflyst eller udskudt til senere på året.