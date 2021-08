Fransk æra motiverer håndboldlandsholdet

Efter gang på gang at have floppet i turneringen ovenpå en triumf var det en forløsning at nå frem til medaljekampene med VM-titlen i bagagen.

- Det har været et mål i sig selv at bevise, at vi på hinanden følgende gange kan levere, for det har vi italesat og brugt tid på selv. Det har været et irriterende prædikat, påpeger rutinerede Henrik Møllgaard.

- Det kommer heldigvis af, at vi har prøvet at vinde noget, men vi kigger alle sammen lidt sultent på det, Frankrig gjorde ti år i træk med at stå i semifinalen hver evig eneste gang. Den historie vil vi også gerne være en del af.

Bolværket fra Aalborg Håndbold mener, at spillermaterialet er til at kunne gøre noget lignende.

- På vores bedste dage, kan ingen slå os, men kunsten er at vinde hver eneste kamp i slutrunde efter slutrunde. Jeg har endnu ikke helt forstået, hvordan franskmændene kunne. Både holde sammen på en gruppe, få ny energi ind og hele tiden være sultne.

I perioden fra 2006 til 2017 vandt Frankrig VM fire gange, EM tre gange og OL to gange, og Møllgaard husker blandt andet følelsen fra EM-finalen på hjemmebane i 2014.

- Jeg havde fornemmelsen af, at det her kommer vi aldrig igennem. De var så meget bedre end alle andre, erindrer Møllgaard.

Sådan vil Nikolaj Jacobsen gerne have de andre hold til at tænke om Danmark nu.

- Det, der betegner de gode hold, er, at de kommer til semifinalerne hver gang. Det giver noget respekt, så man helst vil undgå Danmark.

- De andre hold skal ikke tænke, "Danmark vandt sidst, så de er nok ikke med fremme denne gang". Vi vil af med den kultur, fastslår Jacobsen.

Han æder dog gerne et kvartfinalenederlag i ny og næ, så længe han ser sit hold spille godt og udvikle sig.

- Sker det, er vi røvsvære at slå, og så skal vi nok nå langt. Der vil altid komme en dårlig turnering, men vi skal have minimeret dem. Den mentalitet arbejder vi med nu, fortæller landstræneren.

Vinder Danmark torsdagens semifinale, der begynder klokken 14 dansk tid, og derefter besejrer enten Frankrig eller Egypten i finalen lørdag, har Danmark på fem år vundet to VM- og to OL-titler.

Jacobsen tør dog ikke sige, om Danmark kan vinde lige så mange titler som Frankrig hen over en årrække.

- Det vil jeg være lidt mere forsigtig med, for vi kommer til at miste spillere og store ledere som Lasse Svan og Henrik Møllgaard, og så skal vi have nye ind.

- Jeg ved ikke, om vi kan dominere som franskmændene, men det håber jeg, vi kan. Men vi kan tabe til Spanien, og så vi er sat tilbage.

Møllgaard lægger ikke skjul på, at forsøget på at kopiere Frankrig er en motivationsfaktor.

- Vi kan godt snakke om alt det, vi har vundet, men vi kan også prøve at jagte, hvad Frankrig gjorde.

- Vi må starte med at bevise, at det kan lade sig gøre to gange i træk, for så kan det måske også lade sig gøre tre gange. Sådan startede franskmændene også engang.