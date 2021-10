Fransk Bayern München-stjerne risikerer fængsel

En domstol i Madrid har onsdag beordret den franske Bayern München-spiller Lucas Hernández fængslet for at have overtrådt et polititilhold fra 2017.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 25-årige forsvarer, der i 2018 var med til at vinde VM med Frankrig, blev for fire år siden, da han spillede for Atlético Madrid, anholdt for at have overtrådt en kendelse, der forbød ham at kontakte sin kæreste.