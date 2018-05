Frans Nielsen om canadisk lussing: Vi lavede grimme fejl

7-1 vandt canadierne i en kamp, hvor de i Frans Nielsens øjne ikke skulle anstrenge sig særligt meget for at komme til chancer.

Opskriften var at gå i defensiven og lukke helt sammen foran Sebastian Dahms mål, men det lykkedes aldrig for ishockeylandsholdet at holde skræmmende Canada på afstand.

- Det var ikke så sjovt. Vi havde faktisk pucken lidt mere end mod USA, og Canada gav os lidt mere tid. Men mange af deres mål var alt for lette.

- Det var vores egen skyld, og de skulle ikke engang gøre noget godt for at komme igennem. Vi kunne i det mindste sørge for, at de skulle arbejde hårdt for deres chancer. Det skulle de ikke hele tiden, siger Frans Nielsen.

At Danmark tabte til et markant bedre hold, er de danske spillere de første til at erkende.

Men de mange canadiske målchancer gør alligevel en smule ondt i stoltheden.

- Det var grimme fejl, vi lavede. Fejl, som et hold som Norge også kommer til at straffe os for. Ved et af målene gik vi tre spillere til samme mand, og så stod der en spiller helt fri inde foran mål.

- Det er fejl, man bare ikke kan lave på dette niveau - uanset hvem vi møder. Vi skød os selv lidt i foden, kan man sige, siger Frans Nielsen.

Også en anden forward - Frederik Storm - peger på, at den defensive præstation kunne have været bedre.

- Kampen blev lidt for åben for vores vedkommende. De fik alt for mange chancer. Men det er et godt hold, som det er svært at holde væk. De var skarpe, og vi var nok ikke helt, hvor vi skulle være, siger Frederik Storm.

Danmark har to point efter de første tre VM-kampe og spiller igen på onsdag mod Finland.