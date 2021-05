Frans Nielsen melder afbud til ishockey-VM

Danmark får ikke gavn af Frans Nielsen ved VM i ishockey.

Den rutinerede landsholdsspiller døjer med flere skader og er derfor nødt til at melde afbud til mesterskabet, som begynder om mindre end to uger.

Det siger landstræner Heinz Ehlers til TV2 Sport.

- Frans er stadig under genoptræning og bliver ikke klar til VM. Ud over sin knæskade har han endnu en skade, der kræver behandling eller indgreb, og hvis han venter med det, når han ikke at blive klar til OL-forberedelserne, siger han.

OL-kvalifikationen finder sted i slutningen af august.

Med 111 A-landskampe og 30 mål for Danmark var den erfarne Detroit Red Wings-spiller en af dem, som Ehlers håbede at få med til Letland, hvor VM afholdes.

Forleden blev det også officielt, at landsholdskaptajn Peter Regin ikke bliver en del af landsholdstruppen til VM.

Den rutinerede forward har døjet med en albueskade, som han i længere tid har forsøgt at genoptræne.

Danmark er i gang med forberedelserne til turneringen og besejrede torsdag Norge i en testkamp. Ugen forinden vandt Danmark for første gang over Sverige i en træningskamp.

Der venter yderligere to landskampe mod Norge i den kommende uge før afrejse.

Danmarks VM-premiere er mod Sverige 22. maj.