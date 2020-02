Frankrigs skiskytter tager VM-stafetguld foran Norge

Tidligt vristede Frankrig og Tyskland sig fri, og helt indtil sidste skydning på sidsteturen lå de to nabolande i helt tæt guldduel.

Her floppede Tysklands Benedikt Doll dog i sin skydning, og så kunne Frankrigs Quentin Fillon Maillet let køre guldet hjem for første gang i 19 år.

Vetle Sjåstad Christiansen havde skuffet på Norges første tur med sløj skydning, og også på andenturen kostede en skydning dyrt.

Johannes Dale fejlede på fjerde skydning og så ud til endegyldigt at have sendt Norge ud af guldkampen med over et minut op til de to førende nationer. Måske var Norge endda ude af medaljekampen.

Men ude i sporet kørte han fremragende, og inden han skiftede til Norges tredje løber, var han avanceret fra 11.- til 3.-pladsen.

Da Tyskland så dummede sig i en nervøs sidste skydning, kunne Norges største stjerne, Johannes Thingnes Bø, overhale tyskerne og løbe nordmændene til sølv for næsen af de danske naboer mod syd.