Frankrig varsler ændringer efter skuffelse mod Ukraine

Ukraine formåede overraskende at få et point med fra Frankrig, da de to hold onsdag indledte kvalifikationen til næste års VM i fodbold.

Tilsyneladende var det udeholdets taktik, som kom bag på de forsvarende verdensmestre. Det siger Frankrigs træner, Didier Deschamps, efter opgøret, der endte 1-1.