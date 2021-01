Frankrig og Sverige sikrer gruppesejre i VM-dramaer

Sverige vandt 24-23 over værtsnationen, Egypten, mens Frankrig slog VM-reserven Schweiz med 25-24.

Men begge nationer måtte igennem store dramaer, inden sejrene var i hus.

Egypten havde bolden i de sidste sekunder og angreb for udligning, men Sverige holdt stand og vandt.

Dermed får Sverige fire point med videre til mellemrunden, mens Egypten må nøjes med to. Nordmakedonien er også videre efter sejren over Chile, men får ingen point med videre.

Egypten kom foran fra start, og faktisk skulle man et godt stykke ind i anden halvleg, før Sverige prøvede at være foran.

Værterne trak en smule fra i slutningen af første halvleg, som sluttede 12-9 efter to føringer med fire mål.

Også i anden halvleg var Egypten flere gange foran med fire mål, inden Sverige første gang kom ovenpå ved 18-17.

Derfra var svenskerne aldrig bagud, men det blev et drama til det sidste.

Sådan var det også mellem Frankrig og Schweiz, der kom med til VM i sidste øjeblik som reserve for coronaramte USA.

Schweizerne fik en glimrende start på turneringen med sejren over Østrig, og efter det ventede nederlag til Norge, leverede Schweiz en stor kamp mod Frankrig.

Frankrig kom foran 2-0, men Schweiz fik snart overtaget og bragte sig foran med 8-5.

Så vendte kampen igen. Frankrig fik skabt flere forspring på to mål, men efter 30 minutter var det helt lige ved 14-14.

Efter pausen var Frankrig for det meste i front, men schweizerne var ikke sådan at hægte af. Efter flere franske føringer på to mål, udlignede Schweiz til 21-21 med ti minutter tilbage.

Schweiz kom kort efter foran med 23-22, og så lurede den store overraskelse for alvor.

Det blev også spændende til det sidste, selv om Frankrig var foran med 25-23 med et minut tilbage.

Schweiz reducerede til 24-25, og da Frankrig misbrugte en stor chance i næste angreb, havde Schweiz knap ti sekunder til at udligne, men det lykkedes ikke.