Frankfurt avancerer i EL efter udskudt returopgør

Eintracht Frankfurt blev fredag det sidste hold til at gå videre til ottendedelsfinalerne i Europa League.

Frankfurt spillede ganske vist 2-2 fredag på udebane, men fordi den første kamp endte med en 4-1-sejr, går tyskerne videre med en samlet sejr på 6-3.

Dermed står det klart, at Eintracht Frankfurt skal møde schweiziske Basel i ottendedelsfinalen efter en lodtrækning tidligere fredag.

Frederik Rønnow var som sædvanligt at finde på Frankfurts udskiftningsbænk fredag. Herfra kunne han se Andreas Ulmer bringe Salzburg foran 1-0 med en flot afslutning fra kanten af feltet efter kun cirka ti minutter.

Efter en halv time fik Frankfurt så et vigtigt udebanemål, der efterlod Salzburg med noget af et bjerg at bestige. Portugisiske Andre Silva headede 1-1-målet i kassen.

Med cirka 20 minutter tilbage gjorde Jerome Onguene det til 2-1 til hjemmeholdet, men det endte altså med bare at være et trøstemål.

Med ti minutter tilbage blev det 2-2 ved Andre Silva, og så var kampen om billetten til ottendedelsfinalen så godt som lukket.

Rasmus Nissen sad ud med en skade for Salzburg.

De to klubber skulle egentlig have mødtes torsdag, men kampen blev altså udskudt på grund af et orkanvarsel i det østrigske.