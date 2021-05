Frank mistede frontduo: Vanvittigt at nå Wembley igen

Det er andet år i træk, at Brentford med cheftræner Thomas Frank i spidsen er nået frem til pengekampen på Wembley til trods for store udskiftninger i offensiven.

- Det er en vanvittig præstation af en klub af vores størrelse, at vi kan nå playoff-finalen igen, siger Thomas Frank.

Holdets to mest scorende fra sidste sæson, Ollie Watkins og Said Benrahma, er væk. Sammen med franske Bryan Mbuemo gik trioen i sidste sæson under navnet BMW. Tilsammen scorede BMW næsten 60 mål.

- Vores budget ligger måske lige under midten i The Championship, og vi solgte de måske to bedste offensive spillere i ligaen, og alligevel står vi her igen og er klar til at gribe muligheden, siger Frank.

For et år siden tabte Brentford playoff-finalen med 1-2 til Fulham, der rykkede op, og efter en sæson i Premier League nu tager turen ned i næstbedste række igen.

Hos Brentford har Ivan Toney i denne sæson med 32 mål været det offensive omdrejningspunkt på et lidt anderledes Brentford-hold. Toney blev hentet i League One-klubben Peterborough sidste sommer.

- Vi er anderledes end sidste år, vil jeg sige. Vi kunne spille så fuglene sang i sidste sæson med BMW oppe foran, når vi ramte vores højeste niveau, men vi er blevet mere solide.

- Nu er vi mere en velsmurt maskine, der kører i et stabilt tempo, siger Thomas Frank.

For danskeren vil det have stor betydning at rykke op i Premier League, som af mange anses som verdens bedste liga.

- Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke betød noget.

- Det vi har præsteret i år, er helt sindssygt, og jeg tror og håber, at vi rykker op på lørdag, men der kan jo også være et andet udfald af den kamp.

- Jeg vil gerne i Premier League. Det behøver jeg ikke at skjule. Men jeg tror, at det er nemmere at sætte ord på, hvis vi slår Swansea, og det er blevet en realitet, siger Thomas Frank.

Selv om danskeren har haft travlt de seneste uger i Brentford, så har han også haft tid til at følge lidt med i dansk fodbold, hvor Brøndby forleden blev dansk mester.

Det første Brøndby-guld i 16 år blev mandag sikret med en 2-0-sejr i sidste spillerunde over FC Nordsjælland.

Thomas Frank var cheftræner i Brøndby fra 2013 til 2016 og endte med at sige op, efter at klubejer Jan Bech Andersen under profilnavnet Oscar havde kritiseret Frank på et chatforum.

- Jeg kunne ikke lade være med at følge med. Jeg var træner i Brøndby i næsten tre år, og klubben har de bedste fans i Danmark. Jeg var nødt til at se det, siger Thomas Frank.

Brentford-træneren var især glad for at se Lasse Vigen score det vigtige åbningsmål mod FCN.

Frank har tidligere været træner for Vigen på U21-landsholdet og forsøgte også at hente midtbanespilleren til Brøndby. Skiftet blev først en realitet, efter at Frank var stoppet i Brøndby.

- Jeg blev så glad for at se ham score, når jeg ved, hvor meget han har kæmpet.

- Han har nok ikke spillet så meget, som han har håbet på, men jeg ved, hvor meget det betød for ham, og så bliver man bare glad, siger Thomas Frank.

Lørdagens playoff-finale på Wembley spilles klokken 16. Skulle det ende med en Brentford-oprykning, vil antallet af danske spillere i Premier League vokse betragteligt, da Brentford råder over en god håndfuld danske spillere.

Det er dog uvist, om midtbanespilleren Christian Nørgaard bliver klar til den vigtige kamp.