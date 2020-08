Frank fravalgte dansk klub: Jeg tog chancen med Brentford

Danskeren afslører, at han for fire år siden var i tvivl om, hvorvidt han skulle takke ja til Brentford, der dengang tilbød ham et job som assistent. Samtidig bød en superligaklub sig til med et job som cheftræner.

- Jeg var lidt i tvivl, for jeg ville helst være cheftræner, men jeg valgte at tage chancen i den her klub.

- Det gjorde jeg, fordi det var en fed klub med en god strategi og vision, en god ledelse og gode mennesker, og så havde jeg et håb om at blive cheftræner her på et tidspunkt, siger Thomas Frank.

Han vil ikke fortælle, hvilken superligaklub der forsøgte at hente ham.

- Det har jeg ingen interesse i at nævne, siger han.

Thomas Frank var før sit skifte til Brentford cheftræner i Brøndby. Her sagde han i marts 2016 op, efter at klubbens storaktionær og formand, Jan Bech Andersen, havde kritiseret Frank på et fanforum.

- Da jeg stoppede i Brøndby, tænkte jeg, at jeg skulle have et nyt cheftrænerjob, og jeg ville gerne til udlandet, hvis jeg kunne det.

- Det var min drøm og ambition, selv om jeg godt vidste, at det ikke var så nemt som dansker. Vi er jo ikke så mange, der har været eller er ude, forklarer han.

Et halvt år efter afskeden med Brøndby gik turen til Brentford, hvor han begyndte som assistent under Dean Smith. I efteråret 2018 rejste Smith til Aston Villa, og Thomas Frank fik ansvaret.

Selv om der undervejs har været kritik af den danske Brentford-træner, så er det lykkedes ham at få holdet til at præstere og kæmpe sig til tops i The Championship. Det er sket med en lang række danske spillere på holdet.

Den direkte oprykning glippede, men nu venter der en oprykningsfinale på Wembley på tirsdag mod Fulham.

- Vi glæder os helt vildt. Vi tager ikke til en finale, uden at vi vil vinde den, men vi ved, at det er fodbold, og alt kan ske.

- Bare at få lov til at stå i den er unikt, og forhåbentlig bliver det med en lykkelig afslutning på historien, siger Thomas Frank.