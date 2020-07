Det er ok, at det gør ondt nogle dage for Brentford. Men på søndag skal holdet være fuldstændig klar mod Swansea, understreger træner Thomas Frank. (Arkivfoto.)

Frank efter Brentford-kiks: Det her er ekstremt smertefuldt

Det er et stort slag i ansigtet på Brentford, at det ikke bliver til direkte oprykning trods en fremragende sæson.

Sådan lyder det fra træneren for danskerklubben, Thomas Frank, efter at Brentford onsdag aften tabte 1-2 hjemme mod bundholdet Barnsley.

- Det her er ekstremt smertefuldt. Det gør virkelig ondt på alle fans og alle, der er involveret i klubben, siger han i et video-interview til Brentfords hjemmeside.

Thomas Franks tropper havde inden de seneste to kampe gang i en stime på otte sejre og så usårlige ud med en solid defensiv og en sprudlende offensiv.

Men efter to nederlag i træk er den direkte oprykning til Premier League glippet, og Brentford ender på tredjepladsen i Englands næstbedste række, hvilket giver adgang til et playoffspil om oprykning.

Brentford så onsdag ud til at have svært ved at få spillet til at hænge sammen.

Thomas Frank mener dog ikke, at han kunne have bedt om mere fra holdet, der havde Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes med fra start.

- Jeg kan ikke rose drengene nok. De gav det hele derude mod en modstander, der kæmpede for sit liv, siger Frank.

- Fodbold er brutalt. Kunne vi have spillet endnu bedre? Ja, det kunne vi godt. Men skabte vi nok chancer til at score nok mål til at vinde? Ja, det gjorde vi.

Nu venter et nervepirrende playoffspil, hvor fire hold dyster om én Premier League-plads.

Brentford møder søndag Swansea, som skal besejres over to kampe.

Lykkes det, venter vinderen af den anden playoffsemifinale, som spilles mellem Cardiff og Fulham.

- Vi må hanke op i os selv og komme videre. Selvfølgelig gør det ondt de næste to dage, men så skal vi være klar igen, siger Thomas Frank.

- Vi må have ét fokus, og det er at sætte alt ind på de her playoffkampe for at komme i Premier League. Jeg synes, at vi fortjener at være der efter den her sæson. Men selvfølgelig må vi fuldføre arbejdet, og det er kun os selv, der kan gøre det.