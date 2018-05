Frank Lampard bliver manager for Derby

- Jeg har altid ønsket at blive manager for en klub med en stor tradition og historie som Derby, så dette er en stor mulighed, siger Frank Lampard.

- Dette er mit første job som manager, men jeg har arbejdet tæt sammen med nogle af de bedste trænere i verden, og jeg tror på evnerne hos mig selv, teamet omkring mig og ledelsen.

- Jeg ved, at det ikke bliver let - det er det aldrig at lede et fodboldhold, men jeg ser virkelig frem til udfordringen, siger han.

Derby, der vandt det engelske mesterskab i 1972 og 1975, sluttede i den netop overståede sæson som nummer seks i den næstbedste engelske række.

Klubben tabte dernæst med samlet 1-2 til Fulham i den første playoffrunde om oprykning til Premier League.

Frank Lampard afløser Gary Rowett, der for nylig skiftede til et job som manager for Premier League-nedrykkeren Stoke.

39-årige Frank Lampard blev i sin aktive karriere kendt som en ledende skikkelse for Chelsea, hvor han spillede fra 2001 til 2014, efter at han tidligere havde optrådt for blandt andre West Ham.

Han afsluttede karrieren med korte ophold hos Manchester City og New York City FC i USA, inden han i februar sidste år meddelte, at han ville trække sig tilbage.

Frank Lampard spillede 106 landskampe og scorede 29 mål for England fra 1999 til 2014.

Han deltog ved EM i 2004 samt i VM-slutrunderne i 2006, 2010 og 2014.