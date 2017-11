Frank Jensen: Mere gearet til Tour-start end Formel 1

Samtidig forsøger en gruppe anført af tidligere minister Helge Sander at rejse penge til at skaffe et Formel 1-grandprix forbi København fra 2020.

Danmark har budt ind på at blive vært for Tour de France-starten i enten 2019, 2020 eller 2021. 2019 er væk, men de to andre år er stadig i spil.

Skulle begge planer ende som virkelighed, skal København efter al sandsynlighed i enten 2020 eller 2021 være vært for både den indledende enkeltstart i Touren samt et Formel 1-grandprix.

Overborgmester Frank Jensen (S) holder dog i første omgang mest fokus på Tour-buddet.

- Cykelløbet er noget mere nærliggende at tale om nu, fordi det andet med Formel 1 stadig kun er på tegnebrættet, siger Frank Jensen.

- Om det lykkes den gruppe af mennesker, som står bag det med Helge Sander i spidsen, at samle de mange, mange penge, som skal til, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Skulle det lykkes Helge Sander og co. at rejse de 300 millioner kroner, som der kræves, så vil overborgmesteren gerne kigge nærmere på muligheden.

- Det er mange penge, men de gør et ihærdigt forsøg, og så længe de gør et ihærdigt forsøg, så skal jeg i hvert fald ikke være lyseslukker for det, lyder det fra Frank Jensen.

Han sætter dog ikke sin underskrift på en godkendelse af et Formel 1-løb i de københavnske gader, førend han har mere klarhed over, hvad det får af trafikale konsekvenser.

- Det, der optager mig, ud over at der skal findes de her mange penge og private sponsorer, er, at København som by ikke bliver lukket fuldstændig ned i ugevis for at arrangere Formel 1, slår Frank Jensen fast.

Men han mener også, at VM-enkeltstarten i København i 2011 viste, at på papiret vanskelige projekter godt kan føres ud i livet.

- Selv om der også var kritik den gang, også fra mediernes side, om hvordan vi kunne finde på at lukke indre by af, mens der blev kørt enkeltstart, så var alle jo bagefter ellevilde med det, siger overborgmesteren.

- Sådan er det nok også med Formel 1. Det er nok noget, alle i øjeblikket ville ryste på hovedet af i København, men jeg tror, at hvis det lykkes, så vil mange sige "det kunne vi så også i København".

Formel 1 og Tour de France ligger i den tunge ende af skalaen for global interesse i sportsverdenen, og julelysene bliver tændt tidligt i øjnene på Frank Jensen ved udsigten til, at begge dele kan ende i hans by.

- Man skal jo knibe sig selv i armen. Det gør jeg i hvert fald, siger han.

- Det at Danmark og København kan bringe sig selv op i den liga, hvor vi kan være med i verdens tredjestørste sportsbegivenhed (Tour de France, red.), er fantastisk.

Beslutningen, om hvor Tour-starten i 2020 skal være, kommer først et godt stykke inde i 2018, ligesom der går yderligere et år, førend 2021-startbyen vælges.

Med hensyn til Formel 1 sagde Helge Sander torsdag, at det efterhånden er op til København selv, om man ønsker at afholde grandprixet, hvis de 300 millioner kroner rejses. Formel 1-ejerne er klar, mener han.

1. februar skal Helge Sander præsentere den færdige plan for Københavns Kommune og regeringen.