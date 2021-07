Fra olympisk afsked til et liv som husmor

Søndag nåede en næsten to årtier lang karriere sin ende i de ønskede olympiske rammer, da en af Danmarks største sportsprofiler satte hånden i bassinkanten for sidste gang.

Svømmefesten er slut for Jeanette Ottesen, der nu skal i gang med et nyt liv efter OL i Tokyo.

Det skete med en ottendeplads i finalen i kvindernes holdkap i 4 x 100 meter fri.

Snart går rejsen tilbage til Danmark og en foreløbig uvis fremtid.

- Jeg har med vilje ikke lagt nogen planer, når det handler om en arbejdskarriere. Jeg har brug for at komme hjem og samle mine tanker og bare være.

- Det kan godt ske, at det lyder mærkeligt, men jeg har bare brug for at være husmor i noget tid, siger Jeanette Ottesen.

Hun glæder sig til at slippe sig mere løs, løfte rundt på sin datter og spise, hvad hun vil. Alt sammen noget, som mange almindelige mennesker tager for givet, men som ikke har harmoneret med hendes liv som elitesvømmer.

Jeanette Ottesen fortæller samtidig, at det formentlig er hendes engelske mand, der kommer til at udstikke parrets fremtidige kurs.

Nu er det hans tur til at udleve sin ambition, og det kunne være i udlandet.

Siden den nu pensionerede svømmer for godt tre år siden efter datterens fødsel satte sig for at jagte drømmen om endnu et OL - det femte af slagsen - har hun sat ægteskabet på prøve, indrømmer hun. Og det får tårerne frem, når hun taler om det.

- Jeg har tvivlet mange gange på, om vi kunne holde hinanden ud, og om det kunne lykkes. Det gjorde det, siger Ottesen.

- Jeg blev afskrevet af mange til at starte med, men vi stoppede ikke med at tro på det. Jeg kunne ikke have gjort det alene, siger hun.

Med hele 53 internationale medaljer - blandt andet VM-titler i 2011 og 2013 - er det Danmarks mest vindende idrætsudøver, der takker af.

Hendes holdkammerater i søndagens finale - Pernille Blume, Julie Kepp Jensen og Sarah Bro - slår da også fast, at Ottesen har været en inspirator for dem. Og ordene varmer på den sidste dag som svømmer.

- Jeg håber da, at jeg har gjort en forskel og inspireret nogle mennesker, men jeg må også sige, at det er et tough game, og man får ikke noget foræret undervejs, siger Ottesen.

- Det er typisk, at jeg nu står her, og karrieren er færdig, og så får jeg sådan noget at vide. Det kunne jeg godt have brugt henad vejen. Men jeg er glad for, at de føler det sådan, siger hun.

Jeanette Ottesen deltog i sit første OL tilbage i 2004 i Athen. Hun var desuden med til OL i 2008, 2012 og 2016, hvor hun vandt sin hidtil eneste OL-medalje, da det blev til bronze i holdkappen.