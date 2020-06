Fortuna og Brøndby brager sammen i direkte duel om guldet

Efter et mesterskabsspil, hvor begge mandskaber har fejet al modstand af banen, står de to hold lørdag eftermiddag over for hinanden i sæsonens sidste spillerunde. Kampen bliver et direkte opgør om guldmedaljerne.

I snart to årtier har to hold siddet tungt på tronen i dansk kvindefodbold.

- Det bliver en intens og tæt kamp.

- Det bliver de små ting, der bliver afgørende, og det bliver vigtigt at kunne være med hele kampen, for jeg tror ikke, at nogen af holdene vinder stort, lyder det fra Fortunas cheftræner, 26-årige Niclas Hougaard Hansen.

Den unge træner har vundet fire ud af fire kampe med sit hold i mesterskabsspillet, der gik i gang efter coronapausen.

- Vi har været gode til at bruge hele truppen, og spillerne har været gode til at bruge den her coronapause på at stå skarpt, når vi skulle i gang igen.

- Vi har en bred trup, og når vi skifter ud og ind, så bliver det ikke svagere. Det betyder, at vi kan holde niveauet hele kampen, siger han.

Mesterskabsspillet består af seks hold. Egentlig var det meningen, at holdene skulle møde hinanden både ude og hjemme. Coronapausen betyder dog, at holdene nu blot møder hinanden en enkelt gang.

Det jyske tophold har 22 point, mens Brøndby ligger på andenpladsen med 20 point. Gæsterne er dermed pisket til sejr.

Brøndby har ligesom Fortuna udelukkende sejret i mesterskabsspillet.

- Det har været rigtig fint at komme i gang igen. Det har selvfølgelig været på anderledes vilkår, men pigerne har været glade for at komme ud og træne, og vi har været heldige med det gode vejr, når det ikke har været muligt at bruge omklædningsrummet, siger Brøndby-træner Per Nielsen.

Han har også været godt tilfreds med truppens tilstand efter en lang pause.

- Det har ikke været noget problem. Pigerne er så dedikerede til deres sport og så selvdisciplinerede, at de skal nok holde sig i gang, lyder det.

Fortuna og Brøndby har vundet samtlige danske mesterskaber siden 2002.

Den afgørende kamp om guldet spilles lørdag klokken 14 i Hjørring.