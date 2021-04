Fortuna henter tidligere træner hjem fra Nordsjælland

Brian Sørensen har tidligere ført Fortuna Hjørring til to danske mesterskaber. Det skete i 2014 og 2016.

I 2017 besluttede han sig for at drage mod nye græsgange og rykkede til FC Nordsjælland, hvor han har spillet en af hovedrollerne i opbygningen af klubbens kvindehold.

Med FC Nordsjælland lykkedes det Brian Sørensen at vinde pokalturneringen sidste år.

- Jeg har været glad for at være i en klub, der vil pigerne så meget som FC Nordsjælland, og det er jeg stadig.

- Jeg kom til i sin tid for at støtte op om det, klubben vil med pige- og kvindefodbolden, og jeg er stolt over, hvor vi er nået til på den rejse, selv om den ikke er slut, siger Brian Sørensen til FC Nordsjællands hjemmeside.

Brian Sørensen fortæller i øvrigt, at det især er familielivet, der sender ham hjem mod det jyske.

Han var træner for Fortuna Hjørring i årene fra 2012 til 2017.

Brian Sørensen tager den australske træner Stephen Neligan med sig til Hjørring. Neligan har siden sommeren 2020 været ansat som individuel træner i FC Nordsjælland.

Fortuna Hjørring meddelte tidligere på måneden, at Niclas Hougaard ikke ønskede at fortsætte i klubben. Siden da har Elena Sadiku været konstitueret på posten som cheftræner.

Det er endnu uvist, hvem der skal overtage trænersædet i FC Nordsjælland.