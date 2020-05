Fortuna-boss: Halveret slutspil er mindst ringe løsning

Når slutspillet går i gang efter coronapausen, skal der i stedet for oprindeligt ti planlagte spillerunder kun spilles fem kampe.

Der blev tirsdag aften givet grønt lys til en genstart for den bedste kvindelige fodboldrække, og det sker med et halveret slutspil fra 6. juni.

Beslutningen fra Dansk Boldspil-Union (DBU) om at halvere slutspillet vækker ikke lutter begejstring hos Fortuna Hjørring-formand Birgit Christensen.

- Selvfølgelig havde vi håbet på, at slutspillet skulle afvikles som en dobbeltrunde med i alt ti kampe.

- Vi har hele tiden ønsket, at afgørelsen på turneringen skulle ske på banen, og det er DBU altså kommet frem til, efter at der har været en del spekulationer og forslag.

- Man kan sige, at det her med de fem kampe er den mindst dårlige løsning, siger Birgit Christensen til klubbens hjemmeside.

DBU har til gengæld valgt ikke at halvere pointene i slutspillet, som ellers blev diskuteret.

- Det er vi meget tilfredse med. Det ville have været totalt uretfærdigt, hvis pointene blev halveret, mener Fortuna-formanden.

- Vi havde tjent dem i et regulært gennemført grundspil, og så kan man ikke bare reducere, så de efterfølgende hold kommer tættere på.

- Der skal ikke være tvivl om, at vi fra en tilkæmpet førsteplads går efter at få mesterskabet tilbage til Hjørring, siger hun med henvisning til, at Brøndby vandt mesterskabet i 2019.

Lørdag 6. juni spiller Fortuna sin første kamp, men hvem modstanderen bliver, og hvor holdet skal stille op er ikke fastlagt.

DBU er i gang med spilleplanen og vil melde ud hurtigst muligt.

- Jeg er bare glad for, at vi kommer i gang med at spille. Det er simpelthen dejligt, siger Fortuna-anfører Caroline Rask til klubbens hjemmeside.

- Jeg ved godt, at der er snakket meget om det her slutspil, og hvor mange kampe der skal spilles. Sådan kan jeg og mine holdkammerater slet ikke tænke i øjeblikket. Vi vil bare på banen og spille kamp, siger anføreren.

Fortuna-træner Niclas Hougaard kalder det en forløsning, at der omsider er sat dato på en turneringsstart og afslutning 27. juni.

- Vi glæder os. Første skridt blev taget i lørdags, da vi kom på banen og trænede sammen, og nu kommer så beskeden om slutspilsstart, som vi jo har ventet på.

- Spillerne træner med en masse energi og ild i blikket. Vi ser virkelig frem til at komme i kamptrøjen igen og repræsentere klubben i de kampe, der kommer, siger han.

Kim Kjærhus, formand i Kvindedivisionsforeningen, er lettet over, at ligaen nu på sportslig vis kan afgøre mesterskab, Champions League-billetter samt op- og nedrykkere.

- Ligaen har i denne sæson redet videre på den positive bølge omkring kvindefodbolden i Danmark og generelt, og den udvikling kan og skal nu vi bygge videre på.

- Fodbold hører til på grønsværen, og vinderne skal findes inden for kridtstregerne - så det er skønt nyt for både klubberne, spillerne og fansene, at bolden snart ruller igen, siger Kjærhus.

DBU og Kvindedivisionsforeningen er i gang med at færdiggøre både en testprotokol og en kampprotokol.

Omkostningerne skal dækkes via eksterne samarbejdspartnere og om nødvendigt af budgettet for Kvindeligaen, oplyser DBU.