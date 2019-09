Fortuna Hjørring tager fra Albanien med smal CL-sejr

De danske vicemestre var i Albanien for at møde KF Vllaznia Shkodër i det første opgør, og det endte med en 1-0-sejr til Fortuna Hjørring.

Caroline-Sophie Møller scorede nordjydernes mål i anden halvleg efter 67 minutter, og det lykkedes at holde albanerne fra fadet og rejse hjem med et godt resultat inden returkampen om to uger i Hjørring.

Der var altså tale om en knockoutkamp, men det var alligevel første gang i denne sæson, at Fortuna Hjørring var i kamp i turneringen.

Det danske hold er først trådt ind i Champions League nu, mens Vllaznia har været igennem et indledende gruppespil for at nå frem til 16.-delsfinalen.

Den danske stjernespiller Pernille Harder var også i kamp i turneringen, da hun sammen med Wolfsburg var på besøg i Kosovo.

Her tog Mitrovica imod i et tilsvarende første møde, og det tyske storhold sagde tak for gæstfriheden ved at vinde hele 10-0.

Pernille Harder scorede hattrick i anden halvleg, inden hun lod sig udskifte med lidt over 20 minutter igen.

Brøndby spiller senere i turneringen på udebane mod svenske Piteå, hvor der også er tale om første møde i 16.-delsfinalen.