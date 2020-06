Fortuna Hjørring er ny dansk mester i kvindefodbold

Fortuna Hjørring, der også vandt grundspillet, lå inden kampen to point foran Brøndby i Gjensidige Kvindeliga, og i begyndelsen af første halvleg blev den føring udbygget.

Det skete, da Fortuna Hjørring kom foran efter 18 minutter på et straffespark.

Emma Snerle fik tilkæmpet sig det i en løbeduel med Brøndbys Caroline Pleidrup, der bestemt ikke var tilfreds med kendelsen.

Snerles landsholdskollega Caroline Møller var sikker fra pletten og scorede dermed sit 14. sæsonmål.

Bagud 0-1 var kravet til Brøndby mindst to scoringer uden at lukke flere mål ind, for at gæsterne ville genvinde mesterskabet.

Det gav både åbninger på det forcerende Brøndby-hold og medvind til hjemmeholdet, der kom til flere store chancer derefter.

Brøndby med Årets Profil i kvindeligaen, Nanna Christiansen, havde svært ved at komme frem til det store, men fem minutter før pausen udlignede Per Nielsens tropper alligevel til 1-1.

Nanna Christiansen stod helt fri efter et indlæg fra Frederikke Lindhardt i venstresiden og kunne uforstyrret heade bolde op under overliggeren.

Anden halvleg startede med Brøndby i teten, men udviklede sig til en rodet affære, hvor begge hold vidste, at en scoring imod kunne blive skæbnesvanger.

Brøndby vidste samtidig, at holdet ikke havde vundet over de nordjyske ærkerivaler i de seneste fire forsøg.

Først med en halv time tilbage fik det stadigt mere defensivt orienterede Fortuna-mandskab en god mulighed, men Brøndby- og landsholdsmålmand Kathrine Abel kom godt ud af sit mål.

Herefter overtog gæsterne igen taktstokken, og mod slutningen af kampen voksede presset mod Freja Thisgaards Fortuna-mål.

Den helt store chance kom dog aldrig.

Siden Brøndby blev mester i 2013, har Brøndby og Fortuna skiftedes til at vinde mesterskabet, og den tendens fortsatte dermed.

Årets tredjeplads går til Farum BK.