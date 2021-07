Forsvundet ugandisk OL-vægtløfter vil søge arbejde i Japan

Den ugandiske vægtløfter Julius Ssekitoleko, der fredag blev meldt savnet kort før starten på OL i Tokyo, har tilsyneladende tænkt sig at starte et nyt liv i Japan.

Det skriver CNN, efter at japanske embedsfolk har fundet en besked fra den forsvundne atlet.

I beskeden skriver den 20-årige vægtløfter, at hans liv i Uganda var for svært, og at han ønsker at arbejde Japan.

Ssekitoleko beder samtidig medlemmer af Ugandas OL-delegation om at sende sine ejendele tilbage til sin kone i Uganda. Det oplyser en lokal embedsmand i byen Izumisano, hvor den ugandiske delegation bor, til CNN.

Julius Ssekitoleko forsvandt fredag, hvor han sidst blev set på en togstation nær hans delegations hotel klokken 06.30.

Her købte han en billet til byen Nagoya cirka 200 kilometer væk fra Izumisano og er ikke blevet set siden.

Den unge vægtløfter havde i nogle uger været på træningslejr i Izumisano sammen med en række andre ugandiske atleter.

Han havde kort før sin forsvinden fået at vide, at han alligevel ikke skulle konkurrere ved OL, og det var ifølge CNN planen, at han skulle være rejst hjem 20. juli.

Myndighederne opdagede, at han var forsvundet, da han ikke mødte op til en planlagt coronatest.

Det er ikke første gang, at atleter fra Uganda forsvinder i forbindelse med et stort sportsstævne.

I 2018 forsvandt en række atleter fra Uganda, Rwanda og Cameroun således i forbindelse med afholdelsen af Commonwealth Games i Australien, skriver CNN.

Julius Ssekitoleko deltog dengang i samme stævne i en alder af bare 17 år.

Ved Commonwealth Games i Skotland i 2014 forsvandt også to rugbyspillere fra Uganda. BBC kunne året efter afsløre, at de havde søgt asyl og spillede for et rugbyhold i Cardiff i Wales.

OL går i gang 23. juli og varer frem til 8. august.