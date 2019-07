Forsvarsspiller laver kovending og indgår ny AaB-aftale

Forsvarsspilleren Kasper Pedersen skal også i fremtiden tørne ud for superligaklubben AaB.

Lørdag har 26-årige Pedersen indgået en ny kontrakt med AaB, så han er bundet til den nordjyske klub frem til sommeren 2021.

Forsvarsspillerens tidligere kontrakt udløb ved udgangen af juni, og allerede i løbet af foråret havde han meddelt AaB, at han ikke ville forlænge kontrakten, men i stedet skifte til en klub i udlandet.

Formentlig som konsekvens af den udmelding blev han fravalgt i den afsluttende del af sidste sæson, men nu har han altså alligevel viet sin fremtid til AaB efter at have været uden kontrakt i tre uger.

- Der har været en masse interesse fra flere steder i Europa. Blandt det der var konkret, var der intet, der kunne trumfe AaB på det sportslige plan, siger Kasper Pedersen, der kan komme i spil i søndagens hjemmekamp mod Sønderjyske.

- Det bliver selvfølgelig specielt, når jeg for nylig har taget afsked med fansene. Jeg havde jo troet, at der ville gå længere tid, før jeg var tilbage. Men jeg glæder mig meget til at hilse på dem igen, tilføjer han.

Sportsdirektør Allan Gaarde er glad for, at Kasper Pedersen foreløbig har skrottet sine flytteplaner.

- Vi har i flere omgange gjort det klart for Kasper, at vi gerne ville have ham med videre, men vi havde forståelse for, at han gerne ville forsøge sig i udlandet.

- Da det så ikke lykkedes, er vi superglade for, at vi endelig har fået en toårig aftale med ham, for det har hele tiden været vores førsteprioritet at forlænge med ham, siger sportsdirektøren.

Kasper Pedersen har spillet 144 kampe for AaB. Han skal kæmpe med Jores Okore og Mathias Ross om spilletiden i nordjydernes centrale forsvar.