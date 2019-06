Forsvarsprofil er endegyldigt ud af U21-EM

Den danske forsvarsspiller Joachim Andersen har spillet en kanonsæson for Sampdoria i Serie A, og han var utvivlsomt tiltænkt en nøglerolle for Danmark ved det forestående U21-EM i Italien.

- Joachim Andersen bliver ikke klar. Den beslutning traf vi i går (torsdag, red) sidst på eftermiddagen, siger Niels Frederiksen forud for fredagens træning i Udine.

- Det betyder, som vi sagde, da vi offentliggjorde, at han havde skadesproblemer, at Jonas Bager træder ind i truppen på 23 mand.

Joachim Andersen blev i Danmark, da resten af holdet rejste til Kroatien i mandags for at spille en sidste testkamp inden EM mod Kroatien.

Det gjorde han i håbet om, at han kunne nå at komme sig over skaden og støde til truppen i Italien. Men ifølge Niels Frederiksen er der ikke udsigt til, at Joachim Andersen bliver klar i løbet af de to-tre uger, som EM varer.

- U21-EM var et af mine helt store mål i denne sæson, så det er sindssygt ærgerligt, at jeg ikke kan være med, siger Joachim Andersen i en pressemeddelelse.

- Det var min sidste mulighed for at spille med drengene på U21-holdet, så det er surt at skulle sige farvel til dem alle sammen uden at få den afslutning med, som vi har kæmpet så hårdt for.

Med bopæl i Italien til daglig skal Joachim Andersen alligevel til støvlelandet, hvor slutrunden afvikles, og han kommer til at følge holdkammeraterne fra nærmeste hold.

- Jeg har aftalt med Niels Frederiksen, at jeg kommer ned og støtter holdet. Jeg ved, at de har kvaliteterne til at gøre det godt og efterlade et positivt indtryk, og selv om jeg ikke kan være med på banen, kan jeg måske bidrage med opbakning, forklarer Joachim Andersen.

Danmark indleder slutrunden mandag aften mod de forsvarende mestre fra Tyskland.