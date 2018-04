Forsvarende mester slår fem bolde i vandet i golfmajor

García brugte ikke færre end 13 slag på par-5-hullet på Augusta National Golf Club. Så mange slag har ingen tidligere haft behov for på netop det hul ved en Masters-turnering.

Det mareridtsagtige hul blev kulminationen på en generelt sløj dag for den 38-årige spanier, der allerede på det tidspunkt var to slag over par.

At han efterfølgende fik rettet en smule op ved at lave en birdie på hul 16, ændrer ikke på, at han slutter i den absolut tungeste ende efter en førstedag, hvor han noterede sig for ni slag over par.

Australieren Jason Day måtte også se sin bold blive våd - men under mere komiske omstændigheder - da han på første hul sendte bolden ned i en tilskuers ølglas, beretter nyhedsbureauet Reuters.

Den store interesse på banen i Augusta samlede sig dog om tilbagevendte Tiger Woods, der har vundet turneringen fire gange i karrieren.

Verdensstjernen har været plaget af vedvarende rygproblemer og spiller sin første majorturnering i tre år, men han har leveret gode PGA-resultater på det senere.

Hans første Masters-runde siden 2015 var hæderlig uden at være prangende. Woods gik de 18 huller i et slag over par. Det rækker til en placering som delt nummer 29.

Jordan Spieth fra USA er på førstepladsen i seks slag under par.

Spieth, der vandt turneringen i 2015 og sluttede på andenpladsen i både 2014 og 2016, lavede fem birdies på de afsluttende seks huller.

To slag efter følger amerikanerne Tony Finau og Matt Kuchar. Nordireren Rory McIlroy, der er blandt favoritterne, er på en delt tredjeplads i tre slag under par.

US Masters er den eneste af golfsportens fire majors, som det ikke er lykkedes McIlroy at vinde.