Forsvarende mester melder afbud til Wimbledon

Simona Halep, der var andenseedet til Wimbledon, fortæller, at hun ikke er kommet sig 100 procent over skaden.

- Jeg gav alt for at blive klar til Wimbledon. Jeg har specielle minder fra for to år siden, og jeg var spændt på at komme tilbage til disse smukke baner som forsvarende mester.

- Desværre ville min krop ikke samarbejde, og jeg må gemme følelsen til næste år, siger Simona Halep.

Wimbledon-turneringen blev aflyst på grund af coronapandemien sidste år, men Simona Halep vandt altså den seneste udgave i 2019.

Ved den lejlighed spillede hun en overbevisende finale, hvor hun bankede Serena Williams 6-2, 6-2.

Simona Halep har senest været i kamp i maj, da hun spillede ved Italian Open i Rom. Her måtte hun trække sig i sin første kamp mod Angelique Kerber på grund af den skade, der nu har holdt hende ude i over to måneder.

Wimbledon skydes i gang på mandag. Clara Tauson er Danmarks repræsentant i kvindernes singleturnering.