Forsvarende PostNord-vinder er klar til nyt slag efter OL

Cykelrytteren, der vandt den seneste udgave af løbet i 2019, håber at være til start, når løbet køres fra 10. til 14. august på de danske landeveje.

Niklas Larsen vil forsøge at forsvare sin sejr i PostNord Danmark Rundt.

- Jeg håber meget på, at jeg kan køre løbet i år. Jeg er jo forsvarende mester, så det kunne da være mega fedt at stille op med nummer et på ryggen, siger den 23-årige rytter.

Larsen vandt dengang løbet som rytter på det danske kontinentalhold ColoQuick, men er siden skiftet til det professionelle norske hold, Uno-X.

Samtidig er han en erfaren banerytter, som har en stor chance for at få en plads på det danske hold til OL, hvor flere af banedisciplinerne afvikles få dage før den danske rundtur.

- Det kommer ikke til at være nogen optimal optakt, men det burde være muligt at komme til løbet efter OL. Men selvfølgelig har man brugt det meste af sin energi og træning på noget helt andet, så det kan godt være, at formen ikke lige er til en samlet sejr igen, siger han.

Ruten til det danske etapeløb blev præsenteret onsdag, og arrangørerne har valgt en usædvanlig afslutning på løbet.

Som noget helt nyt skal løbet afsluttes af en 10,8 kilometer lang enkeltstart på Frederiksberg. Den nyhed glæder Niklas Larsen.

- Jeg tror egentlig, det passer mig meget godt. Det var noget af det, jeg klarede godt sidste gang.

- Det giver meget til løbet, at der er spænding til det sidste. Det tvinger dem, der er knapt så gode til enkeltstart, til at angribe mere inden, siger han.

Samtidig må Larsen sande, at feltet i år består af væsentligt flere World Tour-ryttere, end da han vandt for lidt over halvandet år siden.

Seks World Tour-hold har bebudet, at de stiller op i løbet. I 2019 var blot tre hold fra øverste hylde.

- Jo flere store hold, der kommer, jo sværere bliver det at vinde. Det gør nok løbet endnu federe.

- Det kan tilføre mange gode ting og gøre det endnu større, hvis man løber med sejren, siger den alsidige cykelrytter.