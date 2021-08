Forstærket hold skal sende Brøndby i offensiven i returkamp

Det bliver med en mere offensiv tilgang, at Brøndby skal forsøge at vende 1-2 til samlet sejr over Red Bull Salzburg i næste uges returkamp i den afgørende kvalifikationsrunde til Champions League-gruppespillet.

Det siger Niels Frederiksen, efter at hans mandskab tirsdag tabte 1-2 i Salzburg efter at have stået dybt på banen og været under pres i næsten hele kampen.

Det udmøntede sig i en skudstatistik, der viste 29-2 i hjemmeholdets favør.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skabe noget mere i returkampen. Hvis man kigger på Salzburgs kampe, er der meget stor forskel på, om de spiller hjemme og ude, og vi kommer også til at spille i en helt anden kulisse med vores fans i ryggen.

- Vi kommer også til at spille anderledes i returkampen. Vi greb den første kamp lidt simpelt an, og nogen vil måske sige på en primitiv måde, men også en klog og fornuftig måde. Vi kommer til at gribe det anderledes an på hjemmebane, ingen tvivl om det.

- Jeg tror, det bliver en meget mere lige kamp på Brøndby Stadion om en uge, siger Niels Frederiksen på et pressemøde.

Han hæfter sig også ved, at han igen får lidt flere valgmuligheder, når han skal sætte sin startopstilling og vælge reserver på bænken til næste uges returkamp.

Her vil coronaramte Thomas Mikkelsen, Sigurd Rosted, Tobias Børkeeiet, Christian Cappis, Josip Radosevic og Mathias Greve være til rådighed.

- Som udgangspunkt forventer jeg, at alle, der har været ude med coronavirus, vil være til rådighed til returkampen, siger Niels Frederiksen, der samtidig roste de otte egenudviklede spillere, som Brøndby af både lyst og nød benyttede undervejs i tirsdagens kamp.

Brøndby tog føringen allerede i det fjerde minut ved Mikael Uhre, men derfra var det et langt Salzburg-pres, der kulminerede med sejrsmålet ved indgangen til tillægstiden i anden halvleg.

En bitter, men fortjent afslutning på kampen, erkender Niels Frederiksen.

- Jeg så et Brøndby-hold på banen, der gav alt, hvad de havde. Spillerne stod sammen og kæmpede det, man på populært dansk kalder røven ud af bukserne. Holdet fulgte den taktiske plan til punkt og prikke, og vi var ekstremt tæt på at skabe et kæmpe resultat hernede.

- Vi håbede som minimum, at vi ville gøre returkampen om en uge åben, og det har vi i den grad gjort. Selvfølgelig er vi rigtig ærgerlige over, at de fik det sene mål til sidst, men vi var pressede, og det var fair nok, siger han.

Salzburgs cheftræner, den tidligere Brøndby-assistent Matthias Jaissle, er lettet over, at hans mandskab til sidst fik et noget bedre udgangspunkt, end 1-1 havde været.

- Det var som forventet en meget intensiv og vanskelig kamp.

- Det var selvfølgelig en stor fordel for Brøndby at få det tidlige mål, og de stod langt nede og dækkede deres eget mål godt. Det var svært for os at komme igennem, men vi blev bedre og bedre, og i anden halvleg dominerede vi kampen, siger Jaissle.

Der returkamp på Brøndby Stadion onsdag i næste uge.