Forsøg med flere tilskuere glæder Divisionsforeningen

Det vækker stor glæde hos Claus Thomsen, der er i direktør i Divisionsforeningen, der står for afviklingen af den bedste danske række. Det fortæller han i en pressemeddelelse.

Regeringen og Folketingets partier blev fredag aften enige om at tillade forsøg med flere end de nuværende 500 personer på stadion i forbindelse med kampe i Superligaen.

- Vi er selvfølgelig meget glade for, at det nu bliver muligt at lave forsøg med flere personer på stadion end de nuværende 500.

- Vi har lavet et meget grundigt stykke arbejde med protokoller - både i forbindelse med træningsopstart, turnerings-genstart og senest med 500 personer på stadion.

- Vi tager nu kontakt til Kulturministeriets sektorpartnerskab og går i gang med at ordne alt det praktiske omkring de kommende forsøgskampe, siger Claus Thomsen.

Om en uge - i runde 29 - bliver der lavet forsøg med flere end 500 personer på stadion til tre kampe i Superligaen.

Forsøgene bliver lavet til tre kampe, som udvælges af en planlægningsgruppe bestående af Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne.

De udvalgte tre stadioner bliver opdelt i sektioner, hvor der højest må være 500 mennesker i hver sektion.