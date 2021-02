Forsøg kan sikre fans på stadion allerede i marts

Divisionsforeningen har fremlagt muligheden for et videnskabeligt forsøg over for sundhedsmyndighederne, som måske kan åbne for tilskuere på stadion allerede i næste måned.

- Sundhedsmyndighederne ser meget positivt på vores projekt. Det er vi glade for, og det giver håb om, at vi snarest kan få tilskuere på stadion, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Forsøget går på, at 30.000 personer med interesse for publikums- og oplevelsesindustrien skal have foretaget en kviktest og en PCR-test på dagen for begivenheden. Derefter skal de testes seks dage efter igen.

Lige nu er Divisionsforeningen i gang med at svare på en række tekniske spørgsmål, som sundhedsmyndighederne er kommet retur med. Men når det er gjort, kan forsøget meget snart rulles ud, hvis det godkendes.

- Når det er sket (at spørgsmålene er besvaret, red.), er det vores håb, at vi kan iværksætte forsøget i løbet af marts, lyder det fra Claus Thomsen.

De danske fodboldklubber er hårdt spændt for økonomisk, eftersom grundlaget for tilskuerindtægter og salg af merchandise har været helt eller delvist væk i snart et år grundet coronapandemien.

Endnu er finansieringen til forsøget endnu ikke på plads, men ifølge Claus Thomsen kan de 20-25 millioner kroner, som det koster, godt findes, så snart der er sagt god for forsøget.

Det bliver naturligvis ikke med fuld stadionkapacitet. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om to meter mellem alle vil også gælde til kampene.