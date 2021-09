Forslået Joshua: Vil 110 procent sikkert have omkamp

Men allerede nu har Joshua planer om at tage revanche. Adspurgt hvad chancen er for en omkamp, er han ikke i tvivl.

- 100 procent. 110 procent, siger han ifølge AFP.

- Jeg er klar til at vende tilbage til træning.

Joshua har en klausul om en omkamp i kontrakten for kampen.

Usyk vandt i britens egen baghave foran et udsolgt Tottenham Hotspur Stadium i London.

Ukraineren viste sig at være for hurtig og klog for Anthony Joshua i løbet af den medrivende boksekamp, inden han i 12. og sidste runde endda forsøgte at knockoute briten foran hjemmepublikummet.

Joshua formåede at holde sig på benene, men kampens afgørelse var der ikke meget at rafle om, da ukraineren blev kåret som vinder af et enigt dommerbord.

Briten var voldsomt forslået mod slutningen, fortæller han.

- Jeg kunne ikke se i niende runde. Mit øje var lukket, men det var god erfaring, for man skal lære at kontrollere sig selv i modgang. Det er første gang, det er sket i en kamp, siger han.

- Jeg er af en anden støbning. Jeg surmuler ikke. Jeg er velsignet med muligheden for at kæmpe for verdensmesterskaberne i sværvægt.

Modstanderen virker dog ikke skræmt ved udsigten til et gensyn med briten.

- Det her betyder meget for mig. Kampen forløb, som jeg forventede. Der var øjeblikke, hvor Anthony pressede mig hårdt, men det var ikke noget særligt, sagde 34-årige Usyk efter kampen til Sky Sports.