Forskrækket dansk OL-håb: Skade i nakken er vendt tilbage

Den tidligere danske verdensmester er dog nødsaget til at tage den lidt mere med ro i den kommende tid, da hun døjer med en diskusprolaps i nakken. For nylig var hun i store smerter.

Den danske sejler Anne-Marie Rindom er vant til at kæmpe med om de helt store titler i Laser Radial.

- Jeg blev forskrækket og meget ked af det.

- For et år siden havde jeg en diskusprolaps i nakken - samme sted. Dengang mærkede jeg næsten ikke noget til den, men den her gang har det været rigtig slemt, siger Anne-Marie Rindom.

Det helt store mål for den 29-årige sejler er næste års OL i Tokyo. For fire år siden ved legene i Rio de Janeiro lå hun med helt fremme og endte med at tage bronze.

Hvis Rindom er på toppen, så vil hun med stor sandsynlighed igen bejle til en medalje.

- Skaden skal helst ikke blive værre til næste år. Det sætter også tankerne i gang omkring OL. Det er ikke godt, hvis det sker igen tæt på OL.

- Jeg skal i gang med genoptræningen, så jeg forebygger, at det sker igen. Jeg vil heller ikke risikere at have smerter i armen resten af livet, siger Anne-Marie Rindom.

- Som sejlere er vi jo konkurrencemennesker, der tænker på den næste konkurrence, men det her skal jeg tage alvorligt.

Det er blot to uger siden, at hun måtte afbryde en længe ventet træningslejr i Sverige med flere af verdens bedste sejlere. Bagefter var planen at tage videre til Polen, men den tur måtte også droppes.

- Det var et frustrerende og irriterende tidspunkt for mig at blive skadet.

- Vi havde fået en god træningsgruppe op til Sverige med 11 af de 15 bedste fra verdensranglisten. Vi har ikke sejlet stævner siden februar, så jeg havde glædet mig, fortæller hun.

Sejleren har nu igen fuld bevægelighed i kroppen. Ved at skære bestemte dele af styrketræningen væk regner Rindom med, at hun kan holde nakkeproblemerne i ave.

Fredag sætter hun derfor kursen mod et stævne i Kiel, hvor planen er at teste kroppen i de første dage. Fra midten af næste uge starter det egentlige stævne.

- Jeg tager det dag til dag ved det første stævne. Normalt sejler vi tre sejladser per dag, og det er helt sikkert, at jeg ikke sejler alle sejladser, siger hun.

- Stævnet i Kiel er det første vigtige stævne efter coronapausen, og om fem uger er sæsonen slut, så jeg vil gerne med.

Anne-Marie Rindom blev sidste år kåret til verdens bedste sejler på tværs af alle klasser af det internationale forbund, World Sailing. Hun vandt VM i Laser Radial samme år. Desuden har Rindom en VM-titel fra 2015.