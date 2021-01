Forsinket debutant bragede ind i VM: Det kriblede i kroppen

Otte scoringer blev det til i den halvleg, han fik lov at spille. Og for lige at sætte en streg under succesen, lagde han yderligere fire scoringer oveni efter pausen, hvor han blev sendt på banen for at tage straffekast.

Da de 60 minutter var gået, kunne Jakobsen altså notere sig for hele 12 scoringer i en bemærkelsesværdig VM-debut.

- Det havde jeg ikke lige regnet med. Først og fremmest er jeg sindssygt glad for at komme i kamp. Jeg har siddet derude med masser af kriller i kroppen.

- Der var ekstra sommerfugle i maven. Det har været en lidt anderledes optakt for mig, så der var lidt mere tænding, siger Emil Jakobsen.

Mens den uheldige fløjspiller var isoleret på et andet hotel i Kairo, slog landstræner Nikolaj Jacobsen flere gange fast, at der stod en plads på holdet klar, så snart der var grønt lys til at spille.

Og landstræneren er da også tilfreds med, hvad han så fra den unge GOG-spiller.

- Han spillede en rigtig god halvleg i angrebet. Defensivt lavede han nogle fejl, men angrebsmæssigt giver han os noget speed og kan gå fra de spidse vinkler. Det var en rigtig flot slutrundedebut, siger Nikolaj Jacobsen.

Det er anden gang i den igangværende turnering, at en dansk VM-debutant brænder banen af.

I premierekampen mod Bahrain trådte Mathias Gidsel ind på den store scene med ti scoringer. Og det er ikke helt tilfældigt, at nye folk slår til så hurtigt, mener Emil Jakobsen.

- Det er nemt at komme ind på holdet. Folk er virkelig gode til at tage imod nye spillere både på og uden for banen. Det føles meget naturligt at gå ind og spille.

- Til gengæld er det nok lidt tilfældigt, at modstanderne har ligget godt til både Gidsel og mig i vores VM-debut.

- I dag var der en masse kontramål. Det kan jeg lide, og det er jeg vant til hjemme fra klubben, forklarer han.

Søndag kan han fejre fødselsdag i VM-lejren, men han forventer ikke, at der bliver den store markering af, at han nu er 23 år.

- Det bliver nok en dag ligesom de andre hernede. Der kommer vel et par opkald hjemmefra, men ellers tror jeg bare, at jeg vil fejre det med lidt træning og ellers spille Fifa og bordtennis, siger Emil Jakobsen.