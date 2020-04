Formula1: Magnussen accepterer lønreduktion hos Haas

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen har angiveligt accepteret en lønnedgang hos sit hold, Team Haas.

Det skriver Formel 1 på sin officielle hjemmeside.

- Kørerne Romain Grosjean og Kevin Magnussen skulle efter sigende have accepteret en lønreduktion, lyder det således på Formula1.com.

I samme forbindelse gearer Haas ned i staben i den kommende periode, hvor der alligevel ikke køres løb som følge af den globale coronakrise.

Størstedelen af medarbejderne i holdets britiske afdeling bliver sendt på tvungen orlov.

En Haas-talsperson bekræfter over for Formula1.com, at et par nøglepersoner vil fortsætte med at arbejde og til reducerede lønninger.

Haas-teamchef Günther Steiner erkendte tidligere på ugen, at holdet er i en kompliceret situation rent økonomisk.

Derfor har Kevin Magnussen selv tilbudt at gå ned i løn.

- Det er rigtigt, at jeg har tilbudt at gå ned i løn, sagde Kevin Magnussen til B.T. uden at nævne, hvor meget han er villig til at reducere sin løn.

Formel 1-sæsonen er udsat, og uden nogle løb at afvikle er de fleste hold økonomisk i knæ.

Tidligere på ugen blev det nødvendigt at udsætte det canadiske grandprix, der var udset til at blive det første løb, efter otte andre løb enten var udsat eller aflyst.

Det næste grandprix, der er planlagt i kalenderen, er det franske af slagsen 28. juni, men da Frankrig er hårdt ramt af mange coronasmittede og døde, er det tvivlsomt, om datoen får lov at blive stående.