Formsvage Lyngby taber til OB trods stor dominans

Fynboerne havde svært med at spille sig ud af et hidsigt pres og forsvare det direkte angrebsspil fra Lyngby.

Hjemmeholdet dominerede ellers kampen og gjorde arbejdsbetingelserne svære for OB.

OB vandt torsdag aften 2-1 på udebane over Lyngby, der nu har tabt seks superligakampe i streg.

OB var til gengæld skarpere foran mål og skulle ikke bruge mange chancer på at score sine to mål.

Resultatet rykker ikke ved tabellen, hvor Lyngby fortsat er nummer 11, mens OB indtager niendepladsen.

Lyngby var allerede inden kampen sikker på at rykke ud af den bedste danske fodboldrække, mens OB ikke længere kan nå noget i denne sæson.

Lyngby-kantspilleren Magnus Warming voldte problemer for OB i kampens start, og kun stolpen forhindrede ham i at score i det 17. minut.

Otte minutter senere kom gæsterne i stedet foran. Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen tabte et indlæg i feltet, som OB-angriberen Issam Jebali var først over og sparkede i nettet til 1-0.

I det 29. minut trykkede Lyngby-midtbanespilleren Emil Kornvig et tordenhug fladt mod det venstre hjørne, men OB-keeper Hans Christian Bernat leverede en flot redning.

Fem minutter efter pausen bankede Lyngby-backen Kasper Jørgensen på overliggeren. Midtbanespilleren Mathias Hebo afsluttede på riposten fra en spids vinkel, men blev afvist af Hans Christian Bernat.

20 minutter før tid fik Mathias Hebo netmaskerne til at blafre, da et indlæg blev headet på tværs til ham. Tæt under mål styrede han den videre i nettet med hovedet.

OB løb alligevel med sejren, da angriberen Emmanuel Sabbi i det 84. minut flugtede et indlæg i nettet til slutresultatet 2-1.