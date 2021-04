Formstærke FC Nordsjælland vil opnå mere end femteplads

FCN-træner Flemming Pedersen anerkender, at det var udtryk for en voldsom effektivitet at score fire mål i Kronjylland.

- Både tilfældigheder og kvalitet spillede ind. Med målene viste vi i hvert fald kvalitet. Det var ikke ufortjent, at vi vandt. Lad mig sige det sådan, siger træneren.

Også angriberen Victor Jensen, som scorede to mål i sejren over Randers, lovpriser effektiviteten.

- Det var effektivt og nok til en sejr. Det var ikke kønt, men vi klager bestemt ikke over tre point på en svær udebane, lyder det fra offensivtalentet.

Hvis pokalvinderen i år er et hold blandt de fire bedste i Superligaen, vil femtepladsen få mulighed for at spille europæisk. Men selv om femtepladsen altså kan give europæisk gevinst, stiller FCN sig ikke tilfreds med det.

- Vi kigger altid op. Vi vil altid mere, men vi har valgt at tage én kamp ad gangen, siger Flemming Pedersen.

- Det er da altid skønt at rykke op i tabellen. Der kan ske meget i de næste par kampe, og hvis vi fortsætter med det her niveau, skal vi forvente at være med i den sjove ende, uddyber Victor Jensen.

Men selv om ambitionerne ikke fejler noget hos FCN, fylder muligheden for at spille europæisk fodbold angiveligt ikke meget i hovederne på spillerne - endnu.

- Vi har slet ikke italesat muligheden for at spille europæisk. Men det er klart, at hvis vi fortsætter med de her resultater, vil tanken om europæisk fodbold komme nærmere, siger Flemming Pedersen.