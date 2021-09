Formstærke AaB møver sig ind i topstriden

I sidste sæson var der ikke meget at grine af for AaB i Superligaen. Men noget tyder på, at træner Martí Cifuentes er ved at få det nordjyske fodboldflagskib på ret kurs.

Kun førerholdet FC København er bedre kørende lige nu, så AaB's spanske træner er selvsagt glad for tingenes tilstand.

- Jeg er meget tilfreds med klubbens transfervindue. Vi har skrevet kontrakt med et par stærke spillere, som vil hjælpe os godt på vej i kampen om top-6, siger Martí Cifuentes.

Kampen mod Viborg demonstrerede tydeligt, at AaB har medvind i øjeblikket.

Her lod holdet sig ikke gå på af at indkassere et tidligt mål, som Viborgs Mads Lauritsen satte ind efter et hjørnespark. Heller ikke af, at man indkasserede en 2-2-udligning af Sebastian Grønning blot ti minutter før tid.

For AaB rejste sig hver gang. Paulo Ferreira scorede sine to første superligamål, og blot fire minutter før tid sikrede Kasper Kusk sejren med målet til 3-2.

Da havde Kusk blot været på banen i et minut efter sin indskiftning. Et tegn på, at også træneren har en heldig hånd i øjeblikket.

AaB blev blot nummer ni i sidste sæsons grundspil, og måske er det derfor, man er forsigtig med armbevægelserne. Lige nu handler det kun om at komme med i mesterskabsspillet.

- Top-6 i Superligaen er stadig vores overordnede målsætning. Der er stadig rigtig mange kampe igen. Men hvis vi bliver ved med at vinde kampe, som vi gør nu, så ved man aldrig, siger Kasper Kusk.

AaB's styrke er også blevet bemærket af konkurrenterne. Viborg-træner Lars Friis kalder det nordjyske mandskab "godt skruet sammen".

- De har en masse dygtige og rutinerede spillere, der har prøvet lidt af hvert. Så selvfølgelig er de en af favoritterne til topstriden, mener Lars Friis.

Med sejren over Viborg passerede AaB både Randers og FC Nordsjælland i tabellen. I toppen fortsætter FC København og FC Midtjylland ufortrødent som ligaens lokomotiver.

Midtjyderne vandt fredag 2-0 over FC Nordsjælland, og FCK fulgte søndag op med en udesejr med de samme cifre i Randers.

- Jeg synes ikke, at vi spillede op til vores maksimale og vores bedste, men kampen igennem kontrollerede vi det fint og forsvarede os godt alle mand, siger FCK's landsholdsforward Jonas Wind.

I ligaens nederste del lykkedes det endelig AGF at hente sæsonens første sejr. Aarhusianerne vandt 1-0 over Vejle, der kun har ét point og er ved at være isoleret i bunden.