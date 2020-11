Formstærk russer slår for første gang Nadal og er i ATP-finale

Det står klart, efter at den 24-årige russer lørdag aften dansk tid nedkæmpede den spanske tennisstjerne over tre sæt. Medvedev vandt med cifrene 3-6, 7-6, 6-3.

For første gang har Daniil Medvedev slået Rafael Nadal, og for første gang har han nået titelkampen ved mændenes sæsonfinale i London.

Medvedev skal i finalen søndag møde østrigske Dominic Thiem, der tidligere lørdag slog Novak Djokovic i tre sæt.

I store dele af kampen mellem Medvedev og Nadal så det ellers ud til, at Thiem skulle have spansk modstand.

Første sæt begyndte helt jævnbyrdigt. Men cirka halvvejs skruede Nadal bissen på og lavede det, der endte med at blive det afgørende servebrud til stillingen 5-3. I partiet efter servede Nadal sættet hjem.

Andet sæt var helt anderledes. Her bølgede det frem og tilbage. Medvedev kom stærkt fra land og brød Nadal i spanierens første serveparti og kom på 3-0.

Men så indledte Nadal et comeback. 3-0 til Medvedev blev til 5-4 til spanieren, som nu var tæt på sejren. Med ryggen mod muren vågnede russeren dog op igen og gjorde det til både 5-5 og 6-5.

Nadal svarede igen og sendte sættet ud i tiebreak. Det knækkede dog ikke Medvedev, som vandt tiebreaken, og så skulle der altså et tredje sæt til for at finde en vinder.

Også det blev fra starten en jævnbyrdig affære. Men ved stillingen 3-3 lykkedes det Medvedev at bryde spanierens serv til 4-3, og herefter var russeren for stærk.

Først holdt han sikkert sin egen serv, og da han igen lykkedes med at bryde spanieren, sikrede han sig tredje sæt med cifrene 6-3 og vandt dermed kampen.

Dermed skulle der fire forsøg til for Medvedev, før russeren endelig fik has på Nadal. De to spillede blandt andet en meget tæt og flot US Open-finale sidste år, som Rafael Nadal tog sig af i fem sæt.

I London sidste år vandt spanieren også over Medvedev, efter at russeren ellers havde en føring på 5-1 i tiebreaken i det afgørende sæt.