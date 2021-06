Formstærk landsholdsprofil foretrækker to makkere

Til daglig spiller Andreas Christensen i et trebackkæde i Chelsea under Thomas Tuchel, og her føler han sig også bedst tilpas på landsholdet for tiden.

- Når du har spillet med fire i lang tid, vil det føles utrolig mærkeligt at gå tilbage til fem. Og hvis man har spillet med fem i lang tid, er det utrolig mærkeligt at gå tilbage til fire.

- Lige nu vil det være en femmer. Det er det, vi har spillet i klubben i lang tid, og som har fungeret på landsholdet de seneste to kampe, siger han.

Forsvarsspilleren mener, at opstillingen stiller Danmark godt både defensivt og offensivt.

- Vi har haft bolden utrolig meget. Vi har haft god kontrol over tingene. Lige nu føler vi os meget trygge i begge systemer. Lige meget hvad vi har gjort, har vi stået stærkt i defensiven, siger Christensen, der selv scorede et langskudsmål mod Rusland.

Med Kasper Hjulmand som landstræner har Danmark indimellem forsøgt sig med tre midtstoppere og to wingbacks, men oftest har fire forsvarsspillere udgjort det danske fundament.

- I VM-kvalifikationen spillede vi med fire, og der accepterede vi at stå lavt som hold, hvilket vi har brug for nogle gange. Så jeg tror, vi føler os rimelig parate til at gøre begge ting, siger han.

Han henviser til kampene i marts, hvor Danmark på overbevisende maner besejrede Israel, Moldova og Østrig.

I de kampe var Christian Eriksen en del af holdet, men han er ikke længere aktuel ved EM, efter at han i første opgør mod Finland fik hjertestop på banen, blev genoplivet og senere fik indopereret en pacemaker.

Fynboens fravær påvirker den danske taktik, påpeger landsholdsspilleren Daniel Wass.

- Det fantastiske ved det her hold er, at Kasper har så mange strenge at spille på. Vi kan bare bytte system. Når vi mister en spiller som Christian, betyder det selvfølgelig noget, men det har været fantastisk at se den måde, vi har håndteret at spille med en fembackkæde.

- Det viser, at vi har stor kvalitet og kan spille flere systemer, siger Valencia-spilleren.

Med Andreas Christensen, Simon Kjær og Jannik Vestergaard som centrale forsvarsspillere får Wass og den modsatte wingback også mere offensiv frihed.

- Man får lov til at være lidt længere fremme, i og med at man ved, der er tre nede bagved til at styre det. Man spiller måske lidt på en anden måde, end når man spiller fire, siger han.

Lørdag står Danmark over for Wales i ottendedelsfinalen i Amsterdam.