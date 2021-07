Formel 1 viser fremtidens racer inden britisk grandprix

2022 byder på en mindre revolution i Formel 1. I et forsøg på at gøre løbene mere tætte, bliver rammerne for, hvad holdene kan gøre ved deres biler mindre, og de hurtige racere gøres mere ensartet.

Bilen har blandt andet større hjul end de nuværende Formel 1-biler og mere enkle front- og bagvinger. Samtidig bliver bilernes undervogn anderledes. Alt for at gøre det nemmere at følge og overhale hinanden.

Det var egentlig meningen, at Lewis Hamilton og co. allerede i år skulle have kørt i de nye, mere ensartede biler, men som følge af coronapandemien blev det udskudt til 2022, så holdene og Formel 1 kunne spare penge op til denne sæson.

- Der er stor spænding forud for denne nye æra, og selv om der i 2021 har været store dueller, så har vi stadig biler, der kæmper med at følge hinanden under løbene, siger Formel 1-direktør Ross Brawn ifølge Reuters.

- Reglerne for 2022 adresserer dette problem. Vi vil have de bedste kørere til at vinde, vi vil have tættere løb, vi vil have dem til at kæmpe hjul mod hjul.

Formel 1-kørerne fik mulighed for at nærstudere bilen torsdag, og Lewis Hamilton ser frem til mere tætte løb.

- Hvis det gør det muligt for os at følge hinanden og køre race, som det er meningen, så tror jeg, det bliver fantastisk for fansene og sporten, siger den forsvarende verdensmester.

Mens bilerne altså generelt bliver mere ens, så vil holdene stadig have mulighed for at lave mindre ændringer.