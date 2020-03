Formel 1-stjerner vil give fans et fix med virtuelle løb

Coronakrisen bringer mange ofre med sig - også i sports- og underholdningsindustrien.

Og når så godt som alt er aflyst eller udsat, så må man jo finde på noget andet. Noget muligt i en svær tid. Det har folkene bag Formel 1 gjort, efter at løb på stribe er blevet aflyst eller udskudt.

Nu skal stjernerne i stedet kæmpe mod hinanden virtuelt på de dage, hvor der skulle være kørt grandprixer rundtom i verden.

Første løb bliver på søndag, hvor der skulle være kørt i Bahrain.

Her bliver der i stedet kørt Virtuel Bahrain Grand Prix i håbet om, at det kan være et lille fix eller et plaster på såret for Formel 1-fansene.

Indtil videre er det planlagt, at der køres virtuelle løb på de datoer, hvor der skulle være kørt rigtige løb. I første omgang indtil maj.

Sæsonens syv første grandprixer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam, Kina, Holland, Spanien og Monaco. Sæsonen kommer dermed tidligst i gang 7. juni i Aserbajdsjan.

Formel 1-kørernes sikkerhed er uhyre vigtig i disse corona-tider, og kørerne vil derfor hver især deltage i løbene fra deres hjem, eller hvor de nu befinder sig.

Den nye F1 Esports Virtual Grand Prix-serie kommer til at byde på løb af cirka halvanden times varighed, og der bliver taget hensyn til de kørere, der ikke har så store evner ved skærmen som konkurrenterne.

For mens det i det rigtige Formel 1 bare er ærgerligt, hvis andre har en langt bedre bil eller større evner bag rattet, så har man i den virtuelle serie tænkt sig at pille ved indstillingerne for at skabe en mere lige konkurrence.

Formel 1 meddeler, at man på grund af store forskelle i kørernes gaming-kompetencer eksempelvis vil sikre, at nogle af bilerne ikke tager så meget skade som andre, hvis de kører ind i noget.

Det understreges, at de virtuelle løb udelukkende er for underholdningens skyld, og at der ikke kan hentes point til det rigtige VM-regnskab i Formel 1.

De virtuelle Formel 1-løb kan følges på YouTube, Facebook og Twitch.