Max Verstappen (til højre) havde egentlig proklameret, at han ville lægge det bag sig, men sammenstødet med Lewis Hamilton (til venstre) på Silverstone hjemsøger ham stadig. (Arkivfoto)

Formel 1-stjerner mundhugges på ny om sammenstød

Max Verstappen er stadig sur på Lewis Hamilton, efter de to ramlede sammen på Silverstone i forrige weekend.

Da Max Verstappen rasede over sin rival Lewis Hamilton på Twitter efter forrige weekends Formel 1-løb på Silverstone, proklamerede han, at det nu handlede om at komme videre.

Den udmelding lever han imidlertid ikke op til.

Forud for weekendens grandprix i Ungarn skyder hollænderen igen med skarpt mod Hamilton, der ifølge Verstappen lavede en bevidst manøvre, som sendte ham i dækmuren med et brag.

Verstappen, der røg på hospitalet, finder det særligt provokerende, at Lewis Hamilton kunne få sig selv til at juble over sin sejr.

- Den ene er på hospitalet, mens den anden jubler, som om intet var sket, selv om han har skubbet en modstander i væggen, siger Max Verstappen.

- Derudover var der hele reaktionen fra teamet. Sådan burde man ikke fejre en sejr, når man tænker på, hvordan de fik den.

- Det var mangel på respekt, synes jeg. På en måde viser det, hvordan de virkelig er. Det kommer frem, når de er pressede, siger Max Verstappen med henvisning til, at han inden uheldet på Silverstone var langt foran Hamilton i VM-stillingen.

Hamilton har i en telefonsamtale med Verstappen forsøgt at dæmpe striden. Det er tydeligvis ikke lykkedes.

Briten forsvarer sig desuden fortsat og siger, at han ikke ville have gjort noget som helst anderledes i den episode, der sendte Verstappen i væggen.

Hvad angår jublen, er han også klar i mælet - han vidste ganske enkelt ikke, at Verstappen var på hospitalet, siger han.

- Ét er at vide det og juble, noget andet er ikke at vide det og juble, siger Lewis Hamilton.

Selv om briten fik en tidsstraf på ti sekunder, vandt han altså grandprixet på Silverstone og hentede i VM-stillingen gevaldigt ind på Max Verstappen, der selvsagt ikke kunne samle point fra hospitalssengen.

Red Bull-holdet, som Verstappen kører for, har desuden forsøgt at få skærpet den straf på ti sekunder, Hamilton fik undervejs i løbet, men Formel 1-dommerne har torsdag afvist at gøre mere ved sagen.

Det har fået Hamiltons hold, Mercedes, til at sende en skarp kommentar ud på sine sociale platforme.

- Vi håber, at denne beslutning vil markere afslutningen på et forsøg fra Red Bulls øverste ledelse på at ødelægge Lewis Hamiltons gode navn og sportslige integritet, skriver Mercedes.

Før weekendens løb i Ungarn fører Max Verstappen den samlede stilling med otte point ned til Hamilton, og der er lagt op til et hidsigt løb på Hungaroring.