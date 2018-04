Formel 1-stjerne får kritik af sin far: Han må tænke sig om

Faren mener ikke, at der var plads til at lave en overhaling.

- Det var ikke muligt.

- Han tog den forkerte beslutning. I den slags situationer er han nødt til at tænke sig bedre om, siger Johannes Verstappen til den hollandske tv-station Ziggo.

Generelt er Max Verstappen kendt for at gøre aggressivt og indimellem over grænsen.

- Det er ikke sådan, at jeg ønsker, at han ændrer stil. Han overhalede to biler i forbindelse med starten på løbet. Det gjorde han perfekt. Det er den slags, vi ønsker at se.

- Vi ønsker ikke at se sådan noget, siger faren om den hasarderede overhaling af Vettel i Shanghai.

- Det skal han have bedre styr på. Han er nødt til at tænke, fortsætter han.

Max Verstappen modtog en ti-sekunders-straf for at påkøre Sebastian Vettel og sende ham ud af banen.

Vettel, der indtager førstepladsen i VM-stillingen, fik problemer med sin Ferrari-racer efter påkørslen og blev nummer otte. Verstappen blev nummer fem i Shanghai.