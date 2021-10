Formel 1 sigter mod rent bæredygtigt brændstof i 2025

- Den grønne revolution.

Under blandt andet dette slogan har Formel 1 en ambition om at afvikle grandprixserien på 100 procent bæredygtigt brændstof fra 2025.

Det såkaldte "drop-in fuel" er designet til at hjælpe Formel 1 med at nå det erklærede mål om at være CO2-neutral i senest år 2030.

Allerede i den kommende sæson vil man tage skridt hen imod det tilsigtede mål ved at gå over til E10-brændstoffet, der er en blanding af 90 procent fossilt brændstof og 10 procent ætanol, lyder det på Formel 1's hjemmeside.

Det sker i led med lanceringen af den nye generation af Formel 1-motorer.

Hybridmotorer skal spille en afgørende rolle fremover. Hybridmotorer bruger således mindre brændstof - og dermed mindre CO2 - end andre biler, da de både kører på el og brændstof.

Det er knap to år siden, at sporten satte sig et mål om at blive mere bæredygtig og klimavenlig.

- Når vi lancerer den første klimastrategi nogensinde for Formel 1, anerkender vi det klimaproblem, som alle organisationer bør forholde sig til, sagde Formel 1-chef Chase Carey i november 2019.

- Ved at udnytte det enorme talent, den lidenskab og drivkraft for innovation, som alle medlemmer af Formel 1 -sporten har, håber vi på positiv indvirkning på miljøet og de lokalsamfund, vi opererer i, sagde han.

Det er ikke bare konkurrencedelen, man ønsker at gøre mere klimavenlig. Også transport af biler og udstyr verden over skal gøres mere grøn.