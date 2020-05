Formel 1 sænker budgetloft med 30 millioner dollar

Formel 1-holdene kommer i sæsonen 2021 til at operere med et lavere budgetloft, end det ellers var planlagt.

Holdene har ifølge Formel 1-direktør Ross Brawn accepteret dette, og han tilføjer, at tanken er at stramme økonomien yderligere i sæsoner, der følger efter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indgrebet sker ikke mindst på baggrund af den globale coronakrise, der har medført store økonomiske problemer for Formel 1-holdene.

De mangler indtægter for 2020-sæsonen, som det endnu ikke har været muligt at sætte i gang, og der er stadig lange udsigter.

Indtil videre er de første ti grandprixer blevet enten udsat eller aflyst. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam, Kina, Holland, Spanien, Monaco, Aserbajdsjan og Canada og Frankrig.

For at komme igennem krisen ønskede nogle hold endda at sænke budgettet helt ned til 100 millioner dollar, men Ferrari ønskede ikke at gå med til mindre end 145 millioner dollar.

- Målet med at sænke budgettet var at skabe et mere konkurrencedygtigt felt, og med den situation, vi har nu, tror jeg, at økonomisk bæredygtighed skal være en prioritet.

- Det gælder lige så meget de store hold som de små, siger Ross Brawn.