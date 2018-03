Formel 1-rivaler begraver stridsøkse på muntert pressemøde

Der var ingen tegn på bitter rivalisering, da Lewis Hamilton (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari) torsdag sad ved siden af hinanden på årets første Formel 1-pressemøde i Melbourne.

Således virkede de to til endegyldigt at have begravet stridsøksen efter en batalje ved det aserbajdsjanske grandprix sidste år. Her kørte Vettel ind i Hamilton, hvilket efterfølgende fik briten til at rase mod sin tyske kollega.