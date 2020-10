Formel 1 planlægger rekordmange grandprixer i 2021

F1-organisationen har fredag således præsenteret et forslag til næste sæsons løbskalender, og her indgår der hele 23 grandprixer.

Det hidtil største antal løb i en sæson er 21.

I år skulle der have været afholdt 22 grandprixer, men det er sat ned til 17 på grund af coronapandemien.

Programmet for 2021 indeholder adskillige perioder med tre løb tre weekender i træk. I normale sæsoner bliver et grandprix altid efterfulgt af en friweekend.

- Det vil sætte mekanikerne på hårdt arbejde, konstaterer Red Bull-bossen Christian Horner om udsigten til 23 løb.

- Det er 23 weekender væk hjemmefra. Vi nærmer os et mætningspunkt, hvor vi ville være nødt til at have to hold (af mekanikere, red.) siger han.

Mens kørerne skal møde op til hvert løb, så tænker andre hold også på at skifte deres mekanikere.

- Vi håber at kunne lave en rotationsordning, så ingen skal møde op til samtlige løb, siger Simon Roberts, der er teamchef for Williams.