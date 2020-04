Formel 1 overvejer at åbne sæsonen uden tilskuere

Den erkendelse er også nået til Formel 1-ledelsen, som derfor overvejer alternative løsninger for at kunne sætte sæsonen i gang.

Formel 1-direktør Ross Brawn siger til Sky Sports, at Formel 1-sæsonen stadig kan nå at indeholde mellem 8 og 19 løb. Det afhænger af, om man kan køre fra juli eller oktober.

- Lige nu kigger vi på logistikken i forbindelse med et lukket løb (uden tilskuere, red.). Hvordan ville vi få folk derhen, hvordan kunne vi beskytte dem, hvordan kunne vi gøre det sikkert, hvem måtte være i paddocken, lyder overvejelserne fra Brawn.

- Enhver mulighed bliver drøftet, slår han fast.

Ifølge ham ville man kunne flyve holdene ind med chartrede fly, sørge for at alle var testet for coronavirus, fragte dem til banen og det tilhørende hotel uden kontakt med andre og lukke af for tilskuere. Dermed ville smitterisikoen blive elimineret.

- Det er ikke fantastisk, men det er bedre, end at der slet ikke bliver kørt løb, siger Ross Brawn.

- Vi er nødt til at huske på, at der er millioner af mennesker, som følger sporten hjemmefra. At være i stand til at kunne skaffe sport på fjernsynet og underholde folk ville være en kæmpe bonus i disse krisetider.

Lige præcis Det Franske Grandprix, som køres på Le Catellet, har egen landingsbane og luksushotel tilknyttet banen.

Sæsonen skulle egentlig slutte 29. november i Abu Dhabi, men hos Formel 1-ledelsen overvejer man også muligheden for at fortsætte sæsonen til og med januar, så man kan nå flest muligt grandprixer.

For nuværende er kun grandprixerne i Australien og Monaco aflyst i denne sæson. De øvrige grandprixer frem til slutningen af juni er indtil videre blot udsat.