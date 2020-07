Sergio Perez kommer ikke i aktion i søndagens Formel 1-grandprix, efter at han er blevet testet positiv for coronavirus. (Arkivfoto)

Formel 1-kører må droppe grandprix efter positiv coronatest

Sergio Perez kommer ikke med på Silverstone på søndag, efter at han er blevet testet positiv for coronavirus.

Når Det Britiske Grand Prix søndag bliver kørt på Silverstone-banen i England, bliver det uden Sergio Perez.

Den mexicanske Formel 1-kører er torsdag blevet testet positiv for coronavirus, meddeler hans hold, Racing Point.

- Sergio har det fysisk godt og er i godt humør, skriver Racing Point på Twitter.

- Men han vil fortsat være i selvisolation under de retningslinjer, der bliver udstukket af de relevante sundhedsmyndigheder, hvor sikkerhed er den største prioritet for teamet og sporten.

Tidligere torsdag kom det frem, at Sergio Perez havde taget en coronatest, der ikke havde kunnet konkludere, hvorvidt han var ramt af det frygtede virus.

Han skulle have deltaget i en videopressekonference sammen med sin teamkollega, Lance Stroll, men canadieren måtte gennemføre den alene.

Sergio Perez er den første kører, der bliver testet positiv for coronavirus, efter at sæsonen kom i gang tidligere i juli.

Racing Point meddeler, at det er holdets plan at stille med to kørere til grandprixet på Silverstone, men der er endnu ikke sat navn på, hvem den eventuelle reserve bliver.

30-årige Sergio Perez ligger nummer seks i VM-stillingen i denne sæson, der er blevet præget af coronakrisen.

Han har 22 point efter de tre grandprixer, der hidtil er blevet kørt.

Sæsonen bliver på grund af coronakrisen afkortet, så der efter planen nu skal køres 13 grandprixer i stedet for de planlagte 22.

På kørebanen har Mercedes som sædvanlig været dominerende med én sejr til finske Valtteri Bottas og to til Lewis Hamilton.

Briten, der jagter sin syvende VM-titel, fører i den samlede stilling med 63 point, mens Valtteri Bottas har 58 point.