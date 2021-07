Formel 1-kører fik stjålet dyrt ur efter EM-finale på Wembley

Den britiske Formel 1-kører Lando Norris fik stjålet et ur til hundredtusindvis af kroner, efter at han søndag havde set EM-finalen mellem England og Italien på Wembley i London.

Det oplyser Norris' hold, McLaren, på Twitter natten til tirsdag.

Flere britiske medier skriver, at den 21-årige racerkører fik sit ur til en værdi af 40.000 pund (knap 350.000 kroner) stjålet, da han nærmede sig sin bil efter kampen for at køre hjem.

- Heldigvis er Lando uskadt, men han er forståeligt nok rystet, siger McLaren i en udtalelse.

- Hele holdet støtter Lando, og vi er sikre på, at motorsportsfans vil gå sammen med os om at ønske ham alt det bedste forud for Det Britiske Grandprix denne weekend.

- Da denne sag nu ligger hos politiet, kan vi ikke kommentere yderligere, tilføjer holdet.

Der meldes intet om, hvorvidt der er nogen mistænkte i sagen.

Søndagens EM-finale på Wembley blev skæmmet af flere uheldige episoder.

Således blev 53 personer anholdt, mens 19 betjente kom til skade efter flere sammenstød før starten af kampen.

Det lykkedes desuden en lille gruppe af tilhængere at storme indgangene og tiltvinge sig adgang til tribunerne uden billetter.

Efter kampen, der endte med en sejr til Italien, blev flere af de engelske spillere også bombarderet med racistiske kommentarer på sociale medier.

Lando Norris er kendt for at være venner med flere af spilerne på det engelske landshold. Han ligger i øjeblikket på en fjerdeplads i kampen om Formel 1-mesterskabet. Norris er endt på podiet tre gange i denne sæson.