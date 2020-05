Formel 1-holdet McLaren rammes af store nedskæringer

- Vi beklager dybt den påvirkning, som denne omstrukturering vil have på alle vores folk, men især dem hvis job kan blive påvirket, siger McLarens formand, Paul Walsh, som tilføjer.

- Nedskæringerne vil have en betydelig indflydelse på formen og størrelsen af vores Formel 1-hold, tilføjer han.

Ifølge britiske medier står 70 af Formel 1-holdets 800 stillinger til at blive sparet væk. Det har McLaren dog ikke selv bekræftet.

Ifølge Sky News svarer 1200 stillinger til lidt mere end en fjerdedel af alle stillinger hos bilproducenten.

Formel 1-sæsonen skulle have været startet i marts. Men den er endnu ikke kommet i gang på grund af coronakrisen.

Det har kostet holdene mange penge, og McLarens Formel 1-hold har altså heller ikke kunnet bidrage med de penge, sæsonerne normalt genererer.

Holdet har i flere år været i sportslig krise, og de store resultater ligger efterhånden en del år tilbage. De seneste år har skuffelserne nærmest stået i kø.

Afstanden op til topteams som Mercedes, Ferrari og Red Bull er enorm, og McLaren har været blandt fortalerne for at indføre budgetloft i sporten for at skabe en mere lige konkurrence.